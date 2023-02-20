«Я подхожу, меня останавливают»: посетителей не пустили с утра в новосибирский арбитражный суд

Сегодня утром, 20 февраля, посетителей не пустили в здание Арбитражного суда Новосибирской области. По словам одной из посетительниц, это произошло из-за сообщения о минировании.
Читательница НГС Анна пришла к зданию суда около 10:00, но ее не пустили за шлагбаум.
— Я подхожу, меня останавливают: суд не работает. Спрашиваю, что случилось. Ничего. Я спрашиваю, а когда стало известно, была ли информация на сайте. Мне говорят: «Да какая информация, обычное сообщение о минировании», — поделилась Анна.
Ей пояснили, что новое время заседания можно будет узнать позже у помощника судьи.
В самом суде не ответили на звонок корреспондента НГС. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию об инциденте.
Осенью НГС рассказывал о том, какой приговор в Новосибирске вынесли мужчине, который сообщил о ложном минировании жилого дома на Земнухова.