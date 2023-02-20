«Я подхожу, меня останавливают»: посетителей не пустили с утра в новосибирский арбитражный суд

В самом суде не ответили на звонок корреспондента НГС. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию об инциденте.

Осенью НГС рассказывал о том, какой приговор в Новосибирске вынесли мужчине, который сообщил о ложном минировании жилого дома на Земнухова.

