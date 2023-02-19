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Тема дняВ автосервисе в Октябрьском районе случился пожар
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Porsche устроил массовое ДТП и скрылся с места аварии в Новосибирске — госпитализирована женщина

Сотрудники ГИБДД устанавливают личность водителя Porsche

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Один из участников ДТП скрылся с места происшествия

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В Октябрьском районе Новосибирска сегодня, 19 февраля, в 11:48 произошла массовая авария. Как сообщают в отделе пропаганды ГИБДД, ДТП спровоцировал водитель Porsche, который скрылся с места ДТП и его личность не установлена.

— Водитель Porsche, управляя автомобилем Porsche, следовал по улице Военной, со стороны улицы Ипподромской в сторону улицы Покатной, и у дома 12 по улице Военной, не выдержав безопасную дистанцию, совершил столкновение с попутным автомобилем Ford, после чего автомобиль Porsche совершил столкновение с автомобилем Nissan, водитель которого, 59-летняя женщина, двигалась по полосе встречного движения, — рассказали в ГИБДД по Новосибирску.

Из-за удара Nissan столкнулся с попутным автомобилем ГАЗ. Как сообщили в «АСТ-54», дорога из-за ДТП была перекрыта.

В результате ДТП пострадала 49-летняя пассажирка Nissan. Ее с различными травмами госпитализировали. На месте продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции.

Вечером 14 февраля на улице Красина произошло ДТП с участием четырех автомобилей Toyota Camry, Nissan Teana, ВАЗ-2107 и Nissan Primera.

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