Porsche устроил массовое ДТП и скрылся с места аварии в Новосибирске — госпитализирована женщина

В Октябрьском районе Новосибирска сегодня,
— Водитель Porsche, управляя автомобилем Porsche, следовал по улице Военной, со стороны улицы Ипподромской в сторону улицы Покатной, и у дома 12 по улице Военной, не выдержав безопасную дистанцию, совершил столкновение с попутным автомобилем Ford, после чего автомобиль Porsche совершил столкновение с автомобилем Nissan, водитель которого,
Из-за удара Nissan столкнулся с попутным автомобилем ГАЗ. Как сообщили в «АСТ-54», дорога из-за ДТП была перекрыта.
В результате ДТП пострадала
Вечером 14 февраля на улице Красина произошло ДТП с участием четырех автомобилей Toyota Camry, Nissan Teana, ВАЗ-2107 и Nissan Primera.