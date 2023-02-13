В новосибирской колонии нашли заключенного, который пропагандировал терроризм

Сотрудники ФСБ России по Новосибирской области выявили иностранца, который пропагандировал терроризм в исправительной колонии в НСО.
— Джахонгир Муллабаев, осужденный Московским областным судом за совершение особо тяжких общеуголовных преступлений к 16 годам лишения свободы, занимался распространением радикального ислама и пропагандой терроризма среди осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии строго режима в Новосибирской области, а также пытался создать в пенитенциарном учреждении религиозно-экстремистскую ячейку, — передает пресс-служба силового ведомства.
Следователи УФСБ расследовали уголовное дело по признакам преступления по
Суд учел предыдущий срок и назначил Муллабаеву 9 лет в исправительной колонии строго режима.
Ранее Сотрудники ФСБ прекратили деятельность ряда подпольных оружейных мастерских в России и в том числе в Новосибирской области: что они обнаружили, можно посмотреть здесь.