ФСБ ликвидировала ряд подпольных оружейных мастерских в России — силовики работали и в Новосибирской области

Жителя Новосибирской области задержали в декабре 2022-го на станции Барабинск: на парня сработала рамка металлоискателя на вокзале. Оказалось, что при себе у молодого человека было 50 патронов. Молодой человек заявил, что нашел боеприпасы в заброшенном доме