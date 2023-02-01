ФСБ ликвидировала ряд подпольных оружейных мастерских в России — силовики работали и в Новосибирской области

Сотрудники ФСБ прекратили деятельность ряда подпольных оружейных мастерских в России и в том числе в Новосибирской области.
Как сообщили в ведомстве, такие мастерские за ноябрь-декабрь 2022 года закрыли в 38 регионах России.
ФСБ, полиция и Росгвардия пресекли деятельность 93 человек, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия.
Подпольные мастерские обнаружили, помимо Новосибирской области, в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Карачаево-Черкесской Республике, республиках Алтай, Дагестан, Карелия, Северная Осетия — Алания, Татарстан, Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Кемеровской области — Кузбассе, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кировской, Курганской, Липецкой, Нижегородской, Омской, Псковской, Ростовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Ульяновской и Ярославской областях.
По адресам проживания подозреваемых были проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
В результате из незаконного оборота изъяты 253 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства:
- 10 пулеметов («ДП-27», «Максима», «ПК», «ПКТ», «Утес»);
- 26 автоматов («АК-12», «АК-103», «АКМ», «АК-74», «АКМС- 74У», Stg-44);
- 17 пистолетов-пулеметов («Кедр», «ППC», «ППШ», «МР-40», «8А-23», Scorpion);
- 106 пистолетов и револьверов («ПБ», «АПС», «Марголина», «Наган», «ПМ», «ТТ», Amadeo Rossi, Beretta, CZ, Erma, Glock, Norinco, Walther, Wasp-R, Smith&Wesson, Zoraki);
- 94 винтовок и карабинов («Бердана», «Бекас», «Вепрь», «ВПО», «ВСС», «ИЖ», «КО-44», «Мосина», «МР», «СВД», «СВТ», «СКС», «Тигр», «ТОЗ», «Хатсан», Accuracy International, Anschutz, Blaser, Sauer, Mauser, Orsis);
- 11 гранатометов и огнеметов («РПГ-7В», «РПГ-18», «РПГ-26», «РПО-А», М72А7 LAW, «ГП-25»);
- 45 выстрелов («ПГ-7В», «ВОГ-25», «ВОТ-17»);
- 89 ручных гранат («Ф-1», «РГД-5», «РГД-33», «РГ-42», «РГН», «РПГ-40»);
- 343 артиллерийских боеприпаса различного калибра, 316 взрывателей, детонаторов и запалов («МУВ», «МДП5М», «ЭДН», «МВЗ-72И», «ВКПМ»);
- более 160 кг взрывчатых веществ (порох, тротил);
- свыше 40 600 патронов различного калибра;
- 16 подрывных машинок ПМ-4;
- основные части и комплектующие огнестрельного оружия.
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