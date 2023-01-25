Сибиряка поймали на вокзале с боеприпасами — он заявил, что нашел их в заброшенном доме

— По заключению экспертов, изъятыми оказались патроны 22-го калибра кольцевого воспламенения, предназначенные для производства выстрелов из нарезного огнестрельного охотничьего оружия, — рассказали в пресс-службе окружного управления полиции на транспорте. — Со слов задержанного, патроны он нашел несколько лет назад в одном из заброшенных домов Татарского района и вез их в город Омск, чтобы передать своему знакомому.

