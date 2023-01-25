Сибиряка поймали на вокзале с боеприпасами — он заявил, что нашел их в заброшенном доме

Татарский районный суд рассмотрит уголовное дело о незаконной перевозке боеприпасов, об окончании расследования накануне,
Как следует из материалов дела, 20-летнего жителя Новосибирской области задержали в декабре
— По заключению экспертов, изъятыми оказались патроны
Дознаватели возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ — незаконная перевозка оружия и боеприпасов, в ближайшее время изучать материалы начнут в суде. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.
Ранее НГС писал о коллекционере антиквариата, который оказался в СИЗО по обвинению в торговле боевым оружием, — он уверяет, что собирался просто пострелять.