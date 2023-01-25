СЕЙЧАС -8°С
Пробки 7/10
usd 68.75
eur 74.69
Тема дняОшибочно сняли деньги в «Тинькофф»
Все новости
Все новости

Сибиряка поймали на вокзале с боеприпасами — он заявил, что нашел их в заброшенном доме

Уголовное дело изучат в Барабинском районном суде

124

Дознаватели транспортной полиции закончили работу над делом и передали материалы в суд

Поделиться

Татарский районный суд рассмотрит уголовное дело о незаконной перевозке боеприпасов, об окончании расследования накануне, 24 января 2023 года, сообщили в пресс-службе транспортной полиции Сибирского федерального округа.

Как следует из материалов дела, 20-летнего жителя Новосибирской области задержали в декабре 2022-го на станции Татарской: на парня сработала рамка металлоискателя на вокзале. Оказалось, что при себе у молодого человека было 50 патронов.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Сибфоут.мвд.рф

— По заключению экспертов, изъятыми оказались патроны 22-го калибра кольцевого воспламенения, предназначенные для производства выстрелов из нарезного огнестрельного охотничьего оружия, — рассказали в пресс-службе окружного управления полиции на транспорте. — Со слов задержанного, патроны он нашел несколько лет назад в одном из заброшенных домов Татарского района и вез их в город Омск, чтобы передать своему знакомому.

Дознаватели возбудили уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ — незаконная перевозка оружия и боеприпасов, в ближайшее время изучать материалы начнут в суде. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее НГС писал о коллекционере антиквариата, который оказался в СИЗО по обвинению в торговле боевым оружием, — он уверяет, что собирался просто пострелять.

По теме

Боевые патроныБоеприпасыНезаконное хранение оружияТранспортная полиция
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter