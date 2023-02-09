«Говорила, что у нее новая страница в жизни»: погибшая под завалами дома сибирячка купила квартиру всего два месяца назад

Погибшая под завалами хозяйка квартиры на пятом этаже Татьяна Аптрашитова купила недвижимость только два месяца назад.
— В МЧС подтвердили, что она погибла. Жила одна в Новосибирске, работала главным бухгалтером в госучреждении, — рассказала знакомая погибшей Татьяна. — Очень порядочный, ответственный человек. Мы ищем ее родственников.
Она помогала покупать женщине квартиру. Новоселье Татьяна отметила всего два месяца назад — в конце декабря. Квартиру взяла в ипотеку. Двушка обошлась ей в 4,7 миллиона рублей.
— Она решила поближе к центру переехать, к работе. Она очень радовалась своей покупке, расположению квартиры. Говорила, что у нее начнется новая глава в жизни. И ей 6 января исполнилось 40 лет, — объяснила женщина.
Жизнь сибирячки и имущество были застрахованы.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Татьяны.
Видео допроса одного из подозреваемых по делу о взрыве газа на Линейной появилось в распоряжении НГС.
Под завалами рухнувшего дома в Новосибирске могут находиться еще восемь человек.
Журналисты НГС продолжают работать на месте трагедии. Редакция сообщает последние новости в онлайн-трансляции.