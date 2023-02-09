«Говорила, что у нее новая страница в жизни»: погибшая под завалами дома сибирячка купила квартиру всего два месяца назад

Погибшая под завалами хозяйка квартиры на пятом этаже Татьяна Аптрашитова купила недвижимость только два месяца назад.

— В МЧС подтвердили, что она погибла. Жила одна в Новосибирске, работала главным бухгалтером в госучреждении, — рассказала знакомая погибшей Татьяна. — Очень порядочный, ответственный человек. Мы ищем ее родственников.