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Взрыв газа на Линейной

«Говорила, что у нее новая страница в жизни»: погибшая под завалами дома сибирячка купила квартиру всего два месяца назад

Она взяла ее в ипотеку за 4,7 миллиона рублей

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Татьяна Аптрашитова отметила 40-летний юбилей в начале года

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Погибшая под завалами хозяйка квартиры на пятом этаже Татьяна Аптрашитова купила недвижимость только два месяца назад.

— В МЧС подтвердили, что она погибла. Жила одна в Новосибирске, работала главным бухгалтером в госучреждении, — рассказала знакомая погибшей Татьяна. — Очень порядочный, ответственный человек. Мы ищем ее родственников.

Она помогала покупать женщине квартиру. Новоселье Татьяна отметила всего два месяца назад — в конце декабря. Квартиру взяла в ипотеку. Двушка обошлась ей в 4,7 миллиона рублей.

— Она решила поближе к центру переехать, к работе. Она очень радовалась своей покупке, расположению квартиры. Говорила, что у нее начнется новая глава в жизни. И ей 6 января исполнилось 40 лет, — объяснила женщина.

Жизнь сибирячки и имущество были застрахованы.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким Татьяны.

Видео допроса одного из подозреваемых по делу о взрыве газа на Линейной появилось в распоряжении НГС.

Под завалами рухнувшего дома в Новосибирске могут находиться еще восемь человек.

Журналисты НГС продолжают работать на месте трагедии. Редакция сообщает последние новости в онлайн-трансляции.

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