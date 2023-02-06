Мощное землетрясение уничтожило дома в Турции. В стране объявили самый высокий уровень тревоги

— Передаю соболезнования всем нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, которое произошло в Кахраманмараше и ощущалось во многих уголках нашей страны, — отметил в обращении президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. — Все наши соответствующие подразделения находятся в состоянии боевой готовности. Наши поисково-спасательные отряды были немедленно отправлены в районы, пострадавшие от землетрясения.