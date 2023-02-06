Мощное землетрясение уничтожило дома в Турции. В стране объявили самый высокий уровень тревоги

Мощное землетрясение произошло сразу в шести регионах Турции. Как сообщает издание Sözcü, толчки оказались настолько сильными, что их почувствовали на Северном Кипре, в Бейруте (Ливан), Латакии и Дамаске (Сирия). Точной информации о количестве погибших и пострадавших пока нет. На место обрушений выехали медики и спасатели.
— Передаю соболезнования всем нашим гражданам, пострадавшим от землетрясения, которое произошло в Кахраманмараше и ощущалось во многих уголках нашей страны, — отметил в обращении президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. — Все наши соответствующие подразделения находятся в состоянии боевой готовности. Наши поисково-спасательные отряды были немедленно отправлены в районы, пострадавшие от землетрясения.
На данный момент известно, что магнитуда землетрясения в Турции составляла 7,8 баллов из 10 возможных.
Власти Турции обратились за международной помощью.
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