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В кузбасском городе неизвестное животное растерзало домашний скот

Местные жители выдвигают две версии случившегося

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Определить «злоумышленника» не получилось даже у полицейских

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В кузбасском поселке Шушталеп, входящем в состав города Калтана, неустановленное животное убило домашних коз. Информация об этом накануне распространилась в соцсетях, подробности инцидента, в частности, привел телеграм-канал «Подслушано Осинники и Калтан».

По данным автора публикации, в ночь на 3 февраля хозяева коз услышали лай соседских собак, который мог указывать на «визит» хищника, однако не придали этому большого значения. Проснувшись и выйдя во двор утром, местные жители обнаружили мертвых коз с огромными ранами.

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По информации из поста, о случившемся сообщили в полицию и там гибель скота связали с нападением неизвестного животного. В комментариях к публикации жители Калтана предположили, что речь идет о волке или собаке, и призвали друг друга беречь себя и своих детей.

Отметим, по данным Минприроды Кузбасса на начало 2022 года, на территории Таштагольского района, неподалеку от границ которого находится Калтан, насчитывалось 13 волков и 285 медведей. В Новокузнецком округе, также граничащем с Калтаном, волков, по официальным данным, нет, при этом медведей — 661.

В январе в управлении ветеринарии Новосибирской области опровергли существование чупакабры.

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