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«Чудес не бывает»: новосибирские ветеринары опровергли существование чупакабры

Жители региона объясняют гибель своих домашних животных нападением необычного существа

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Такие животные, как хорек или колонок, могут душить кур в охотничьем азарте

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В управлении ветеринарии Новосибирской области опровергли существование чупакабры. На пресс-конференции в ТАСС сегодня, 24 января, заместитель начальника управления Владимир Гоппе сообщил, что на домашний скот нападают и обескровливают его дикие животные, а не необычное существо.

На пресс-конференции журналист рассказал Владимиру Гоппе, что иногда жители районов сообщают о нападении чупакабры на хозяйство. Якобы после этого домашних животных находят обескровленными. Ветеринара попросили объяснить, из-за чего такое происходит на самом деле.

— Чудес не бывает, мы все это понимаем. Если речь идет об обескровливании того или иного животного, то это связано с дикими животными. Как правило. Вероятнее, если мы пришли в курятник, а у нас все куры уже уничтожены, значит, пришел хорек или колонок и в охотничьем азарте всех задушил. Ему-то надо было всего одну порцию попить, но он в азарте это всё сотворил. На крупных животных нападают волки — сейчас тоже популяция растет, — рассказал начальник управления ветеринарии.

Как добавил Владимир Гоппе, на вольеры с птицами иногда нападают беспризорные собаки. Они могут накинуться и на крупных животных. Так, Министерство природы приводит случаи, когда псы нападали на косуль, которые ослабели.

В январе очаг бешенства выявили в селе Сарыбалык в Здвинском районе. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел карантин.

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ВетеринарияЖивотныеНападениеЧупакабра
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