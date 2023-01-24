«Чудес не бывает»: новосибирские ветеринары опровергли существование чупакабры

В управлении ветеринарии Новосибирской области опровергли существование чупакабры. На пресс-конференции в ТАСС сегодня, 24 января, заместитель начальника управления Владимир Гоппе сообщил, что на домашний скот нападают и обескровливают его дикие животные, а не необычное существо.
На пресс-конференции журналист рассказал Владимиру Гоппе, что иногда жители районов сообщают о нападении чупакабры на хозяйство. Якобы после этого домашних животных находят обескровленными. Ветеринара попросили объяснить, из-за чего такое происходит на самом деле.
— Чудес не бывает, мы все это понимаем. Если речь идет об обескровливании того или иного животного, то это связано с дикими животными. Как правило. Вероятнее, если мы пришли в курятник, а у нас все куры уже уничтожены, значит, пришел хорек или колонок и в охотничьем азарте всех задушил. Ему-то надо было всего одну порцию попить, но он в азарте это всё сотворил. На крупных животных нападают волки — сейчас тоже популяция растет, — рассказал начальник управления ветеринарии.
Как добавил Владимир Гоппе, на вольеры с птицами иногда нападают беспризорные собаки. Они могут накинуться и на крупных животных. Так, Министерство природы приводит случаи, когда псы нападали на косуль, которые ослабели.
В январе очаг бешенства выявили в селе Сарыбалык в Здвинском районе. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ввел карантин.