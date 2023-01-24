«Чудес не бывает»: новосибирские ветеринары опровергли существование чупакабры

— Чудес не бывает, мы все это понимаем. Если речь идет об обескровливании того или иного животного, то это связано с дикими животными. Как правило. Вероятнее, если мы пришли в курятник, а у нас все куры уже уничтожены, значит, пришел хорек или колонок и в охотничьем азарте всех задушил. Ему-то надо было всего одну порцию попить, но он в азарте это всё сотворил. На крупных животных нападают волки — сейчас тоже популяция растет, — рассказал начальник управления ветеринарии.

