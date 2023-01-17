Очаг бешенства выявили в Новосибирской области — губернатор ввел карантин

Очаг бешенства выявили в селе Сарыбалык в Здвинском районе. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников установил карантин. Соответствующее постановление опубликовано региональным правительством.
— Установить с 18.01.2023 по 18.03.2023 на территории села Сарыбалык Сарыбалыкского сельсовета Здвинского района Новосибирской области ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству, — говорится в документе.
Зараженных животных обнаружили в личном подсобном хозяйстве на улице Береговя, 19. Его территорию на время карантина запрещено посещать посторонним, ввозить или вывозить животных, снимать шкуры.
На территории села запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, их вывоз (за исключением вакцинированных), а также отлов диких животных для зоопарков.
В селе будет работать чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия Новосибирской области, которая должна устранить очаг.
Публикуем документ полностью.
В Здвинском районе очаг бешенства находили и прошлой осенью, но в другой части.