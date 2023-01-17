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Очаг бешенства выявили в Новосибирской области — губернатор ввел карантин

На территории будет работать чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия

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Карантин продлится до 18 марта

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Очаг бешенства выявили в селе Сарыбалык в Здвинском районе. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников установил карантин. Соответствующее постановление опубликовано региональным правительством.

— Установить с 18.01.2023 по 18.03.2023 на территории села Сарыбалык Сарыбалыкского сельсовета Здвинского района Новосибирской области ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству, — говорится в документе.

Зараженных животных обнаружили в личном подсобном хозяйстве на улице Береговя, 19. Его территорию на время карантина запрещено посещать посторонним, ввозить или вывозить животных, снимать шкуры.

На территории села запрещено проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных, их вывоз (за исключением вакцинированных), а также отлов диких животных для зоопарков.

В селе будет работать чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия Новосибирской области, которая должна устранить очаг.

Публикуем документ полностью.

Распоряжение подписал губернатор Андрей Травников

Распоряжение подписал губернатор Андрей Травников

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В Здвинском районе очаг бешенства находили и прошлой осенью, но в другой части.

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Андрей ТравниковБешенствоГубернаторКарантин
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