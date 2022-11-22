В Новосибирской области нашли очаг бешенства — там установили карантин: что теперь нельзя делать

В селе Верх-Урюм Здвинского района Новосибирской области ввели карантин из-за бешенства. На территории запретили устраивать ярмарки, вывозить восприимчивых животных и отлавливать диких животных.
Распоряжение о введении карантина из-за вспышки бешенства подписал губернатор Андрей Травников, мероприятия будут действовать до 19 января. В документе указано, что очаг бешенства зарегистрирован в личном подсобном хозяйстве на улице Береговой, 11 в селе Верх-Урюм.
На территории хозяйства запрещено лечить восприимчивых животных, посещать место посторонним лицам, кроме персонала и специалистов ветеринарной службы, ввозить и вывозить животных, которые не были вакцинированы в течение 179 дней. Также нельзя перемещать восприимчивых животных и снимать шкуры с трупов.
В селе Верх-Урюм Здвинского района Новосибирской области запретили проводить ярмарки, связанные со скоплением животных, вывозить их и отлавливать диких зверей для вывоза в зоопарк.
По данным Роспотребнадзора, заражение бешенством человека происходит при укусе, оцарапывании, бешеным животным, при ослюнении больным животным свежих ран, порезов на коже человека или при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной. Возможно заражение и при попадании брызг инфицированного материала (слюна больного животного) на слизистые оболочки рта, глаз, носовой полости человека. Попадая в организм человека, вирус распространяется по нервным путям, достигает головного мозга, где развивается воспаление, нарушающее работу жизненно-важных элементов центральной нервной системы, следствием чего становится смерть.
До осени следующего года ввели карантин в трех районах Новосибирской области из-за трихинеллеза: Барабинском, Коченевском и Сузунском.