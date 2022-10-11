Третий район НСО установил карантин из-за трихинеллеза: чем грозит заболевание, из-за которого отстреливают животных

В Барабинском районе Новосибирской области ввели карантин из-за трихинеллеза, из-за этого на территории отстрелят и отловят 241 животное. Это уже третий район области, где выявили заболевание. Прежде карантин вводили в Коченевском и Сузунском районах.



Согласно документу об отстреле и отлове на сайте Министерства природы НСО, всего планируют устранить 28 лисиц, 8 корсаков, 10 енотовидных собак, 165 барсуков, 17 куниц, 5 горностаев, 8 колонок.