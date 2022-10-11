Третий район НСО установил карантин из-за трихинеллеза: чем грозит заболевание, из-за которого отстреливают животных
Всего отстрелят 687 животных в области
В Барабинском районе Новосибирской области ввели карантин из-за трихинеллеза, из-за этого на территории отстрелят и отловят 241 животное. Это уже третий район области, где выявили заболевание. Прежде карантин вводили в Коченевском и Сузунском районах.
Согласно документу об отстреле и отлове на сайте Министерства природы НСО, всего планируют устранить 28 лисиц, 8 корсаков, 10 енотовидных собак, 165 барсуков, 17 куниц, 5 горностаев, 8 колонок.
Как сообщается на сайте Роспотребнадзора, трихинеллез — опасное паразитарное заболевание, которое характеризуется лихорадкой, мышечными болями, отеком лица, кожными сыпями, а при тяжелом течении — и кишечными расстройствами, нередким развитием осложнений, приводящих к инвалидности, а иногда и к летальному исходу. Люди могут заразиться через мясо диких и домашних животных.
Для ликвидации очагов болезни можно использовать огнестрельное охотничье оружие и самоловы. При этом в документах указано, что отстрел и отлов должны проводиться без жестокого обращения с животными, с 7 октября этого года до 7 октября следующего года.
Кроме того, в документе указано, что все лица, которые осуществляют отлов, должны проверить добытые туши на заболевание трихинеллез. Туши животных, в которых выявят личинки возбудителя, необходимо утилизировать.
В августе в Болотнинском районе недалеко от населенного пункта нашли останки животных, которых задрал медведь. В Минприроды выдали разрешение на отстрел хищника, приказ появился на сайте министерства сегодня.