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Более 400 диких животных отстрелят в двух районах Новосибирской области из-за заболевания

В двух районах области установили карантин

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Всего отловят 446 диких животных

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В двух районах Новосибирской области выдали разрешения на отстрел и отлов диких животных из-за вспышки трихинеллеза. Животных разрешили отстрелить на территории Коченевского и Сузунского районов с 27 сентября этого года до 27 сентября следующего года. В районах установили карантин. Документы появились на сайте Министерства природы НСО.

В Коченевском районе Новосибирской области разрешили отстрел 316 видов, из них 173 кабана, 8 бурых медведей, 19 лисиц, 28 рысей, 70 барсуков и 18 соболей.

В Сузунском районе ликвидируют 130 диких животных: 5 кабанов, 21 лисицу, 3 рыси, 60 барсуков, 26 лесных куниц и 15 американских норок.

Диких зверей отстреливают из-за угрозы нанесения ущерба здоровью граждан, животному миру и среде их обитания. Для ликвидации очагов болезни можно использовать огнестрельное охотничье оружие и самоловы. При этом в документах указано, что отстрел и отлов должны проводиться без жестокого обращения с животными.

Недавно в Колыванском районе в границах Пихтовского сельсовета Новосибирской области разрешили отстрел бурого медведя.

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