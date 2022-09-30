Более 400 диких животных отстрелят в двух районах Новосибирской области из-за заболевания
В двух районах области установили карантин
В двух районах Новосибирской области выдали разрешения на отстрел и отлов диких животных из-за вспышки трихинеллеза. Животных разрешили отстрелить на территории Коченевского и Сузунского районов с
В Коченевском районе Новосибирской области разрешили отстрел 316 видов, из них 173 кабана, 8 бурых медведей, 19 лисиц, 28 рысей, 70 барсуков и 18 соболей.
В Сузунском районе ликвидируют 130 диких животных: 5 кабанов, 21 лисицу, 3 рыси, 60 барсуков, 26 лесных куниц и 15 американских норок.
Диких зверей отстреливают из-за угрозы нанесения ущерба здоровью граждан, животному миру и среде их обитания. Для ликвидации очагов болезни можно использовать огнестрельное охотничье оружие и самоловы. При этом в документах указано, что отстрел и отлов должны проводиться без жестокого обращения с животными.
Недавно в Колыванском районе в границах Пихтовского сельсовета Новосибирской области разрешили отстрел бурого медведя.