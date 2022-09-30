Более 400 диких животных отстрелят в двух районах Новосибирской области из-за заболевания

В двух районах Новосибирской области выдали разрешения на отстрел и отлов диких животных из-за вспышки трихинеллеза. Животных разрешили отстрелить на территории Коченевского и Сузунского районов с 27 сентября этого года до 27 сентября следующего года. В районах установили карантин. Документы появились на сайте Министерства природы НСО.

В Коченевском районе Новосибирской области разрешили отстрел 316 видов, из них 173 кабана, 8 бурых медведей, 19 лисиц, 28 рысей, 70 барсуков и 18 соболей.