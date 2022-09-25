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Разрешение на отстрел бурого медведя выдали в Новосибирской области

Хищника разрешили убить из огнестрельного охотничьего оружия

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На отстрел медведя дали три дня

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В Колыванском районе в границах Пихтовского сельсовета Новосибирской области разрешили отстрел бурого медведя. Разрешение выдали в Минприроды, приказ появился на сайте министерства 23 сентября.

В приказе указано, что на отстрел медведя выделено три дня, с 24 сентября по 26 сентября. Разрешение выдано на основании обращения заместителя главы Колыванского района Новосибирского района и записки инспектора отдела охраны животного мира.

Причина отстрела — угроза нанесения ущерба здоровью граждан. Бурого медведя разрешили убить из огнестрельного охотничьего оружия.

В начале сентября к селу Карасево в Болотнинском районе стали выходить два медвежонка. Вероятно, потеряли мать и не могли себя прокормить, люди стали подкармливать животных яблоками и хлебом. Одного из медвежат спасли, хищника отправят в реабилитационный центр.

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