Разрешение на отстрел бурого медведя выдали в Новосибирской области
Хищника разрешили убить из огнестрельного охотничьего оружия
В Колыванском районе в границах Пихтовского сельсовета Новосибирской области разрешили отстрел бурого медведя. Разрешение выдали в Минприроды, приказ появился на сайте министерства 23 сентября.
В приказе указано, что на отстрел медведя выделено три дня, с 24 сентября по 26 сентября. Разрешение выдано на основании обращения заместителя главы Колыванского района Новосибирского района и записки инспектора отдела охраны животного мира.
Причина отстрела — угроза нанесения ущерба здоровью граждан. Бурого медведя разрешили убить из огнестрельного охотничьего оружия.
В начале сентября к селу Карасево в Болотнинском районе стали выходить два медвежонка. Вероятно, потеряли мать и не могли себя прокормить, люди стали подкармливать животных яблоками и хлебом. Одного из медвежат спасли, хищника отправят в реабилитационный центр.