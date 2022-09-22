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Спасенного новосибирцами осиротевшего медвежонка отправят в реабилитационный центр

Если бы люди не подкармливали зверя, он бы не выжил

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Состоянию медвежонка сейчас ничего не угрожает

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В Министерстве природы Новосибирской области решили судьбу медвежонка, которого спасли жители Болотнинского района. Животное отправят в реабилитационный центр.

— Состояние медвежонка признано удовлетворительным, он находится в надлежащих условиях, получает необходимую пищу и уход. Действия неравнодушных граждан по отлову медвежонка специалисты министерства оценили как вынужденную меру, направленную на сохранение жизни животного. В условиях дикой природы без попечения матери медвежонок бы не выжил, — заявили в Минприроды.

В начале сентября к селу Карасево в Болотнинском районе стали выходить два медвежонка. Вероятно, потеряли мать и не могли себя прокормить, люди стали подкармливать животных яблоками и хлебом.

Вскоре волонтеры стали пытаться поймать медвежат с помощью ловушек, план сработал частично: одному из животных удалось убежать.

Охотинспекторы пытались отыскать второго медвежонка или мать-медведицу, но безуспешно.

— Министерство продолжает мероприятия по установлению местонахождения второго медвежонка, — сообщили НГС в министерстве.

Ранее в Болотнинском районе Новосибирской области недалеко от населенного пункта нашли останки животных, которых задрал медведь. В Минприроды выдали разрешение на отстрел хищника

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