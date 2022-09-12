Привозят хлеб и яблоки: жители новосибирского села подкармливают двух медвежат — публикуем видео
В Министерстве природы предупреждают об опасности такого поведения
В Новосибирской области к селу Карасево в Болотнинском районе стали выходить два медвежонка. Местные жители решили подкармливать медвежат хлебом и яблоками.
— Один медвежонок остался, он сидит на березе и рычит. Вчера сельчане приезжали, чтобы его покормить, привозили хлеб и яблоки. Одного из медвежат забрала какая-то машина, — рассказала местная жительница Татьяна Старостина.
Как можно заметить на видео, которые были сняты в субботу и воскресенье, медвежата сами идут к людям за едой.
В пресс-службе Министерства природы Новосибирской области сообщили, что сотрудники ведомства сейчас разрабатывают план действий по поводу медвежат.
— Мы в курсе ситуации, держим ее на контроле. Находимся в контакте с главой района. В настоящее время необходимости изъятия медвежат из их естественной среды обитания нет. Отметим, граждане совершают ошибку, прикармливая медвежат, тем самым приучая их так близко приближаться к людям. В скором времени они вырастут, а привычка подходить близко в ожидании еды останется. Не стоит забывать, что медведь — это дикое животное и может представлять угрозу, — напомнили в пресс-службе Министерства природы Новосибирской области.
В Болотнинском районе Новосибирской области недалеко от населенного пункта нашли останки животных, которых задрал медведь. В Минприроды выдали разрешение на отстрел хищника, приказ появился на сайте министерства 31 августа.