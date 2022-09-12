Привозят хлеб и яблоки: жители новосибирского села подкармливают двух медвежат — публикуем видео

— Мы в курсе ситуации, держим ее на контроле. Находимся в контакте с главой района. В настоящее время необходимости изъятия медвежат из их естественной среды обитания нет. Отметим, граждане совершают ошибку, прикармливая медвежат, тем самым приучая их так близко приближаться к людям. В скором времени они вырастут, а привычка подходить близко в ожидании еды останется. Не стоит забывать, что медведь — это дикое животное и может представлять угрозу, — напомнили в пресс-службе Министерства природы Новосибирской области.