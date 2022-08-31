Бурый медведь задрал животных в Новосибирской области — на его отстрел дали три дня

В Болотнинском районе Новосибирской области недалеко от населенного пункта нашли останки животных, которых задрал медведь. В Минприроды выдали разрешение на отстрел хищника, приказ появился на сайте министерства сегодня.



В приказе указано, что на отстрел медведя выделено три дня, с 31 августа по 2 сентября. Разрешение выдано на основании обращения главы Варламовсокого сельсовета Болотнинского района, акта ветеринарно-санитарной экспертизы и записки инспектора отдела охраны животного мира. Причина отстрела — угроза нанесения ущерба здоровью граждан. Бурого медведя разрешили убить из огнестрельного охотничьего оружия.