Бурый медведь задрал животных в Новосибирской области — на его отстрел дали три дня
Хищника разрешили убить из огнестрельного охотничьего оружия
В Болотнинском районе Новосибирской области недалеко от населенного пункта нашли останки животных, которых задрал медведь. В Минприроды выдали разрешение на отстрел хищника, приказ появился на сайте министерства сегодня.
В приказе указано, что на отстрел медведя выделено три дня, с 31 августа по 2 сентября. Разрешение выдано на основании обращения главы Варламовсокого сельсовета Болотнинского района, акта ветеринарно-санитарной экспертизы и записки инспектора отдела охраны животного мира. Причина отстрела — угроза нанесения ущерба здоровью граждан. Бурого медведя разрешили убить из огнестрельного охотничьего оружия.
— Произошло всё буквально на днях. Недалеко от населенного пункта найдены останки животных. Приказ всего на три дня, мера вынужденная. Ситуацию держим на контроле, в случае возникновения угрозы будем реагировать, — сообщила пресс-секретарь министерства Рината Чуприна.
Несколько дней назад в Искитимском районе охотник сделал фото следа медведя во время охоты.