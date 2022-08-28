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Огромный след медведя сфотографировал охотник под Новосибирском

Животное передвигалось недалеко от населенных пунктов

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След, по словам читательницы, заметили в Искитимском районе

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В Искитимском районе Новосибирской области охотник сделал фото следа медведя. По словам читательницы НГС, ее муж отправился на охоту вчера, 27 августа.

— Муж на открытии охоты в районе реки Коен обнаружил следы медведя. Совсем рядом с деревней Нижний Коен, километра четыре по прямой. Кроме следов были и другие признаки, — прислала фото в редакцию НГС читательница.

На снимке хорошо виден масштаб следа.

След в сравнении с ножом

След в сравнении с ножом

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Редакция НГС обратилась в Минприроды Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию с медведями в районе.

В Новосибирской области бродит медведь, который напал на стадо коров. На его отстрел выдали разрешение, но за 3 дня животное поймать не удалось, об этом сообщил Алексей Севастьянов на пресс-конференции ТАСС.

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