Огромный след медведя сфотографировал охотник под Новосибирском

В Искитимском районе Новосибирской области охотник сделал фото следа медведя. По словам читательницы НГС, ее муж отправился на охоту вчера, 27 августа.

— Муж на открытии охоты в районе реки Коен обнаружил следы медведя. Совсем рядом с деревней Нижний Коен, километра четыре по прямой. Кроме следов были и другие признаки, — прислала фото в редакцию НГС читательница.

На снимке хорошо виден масштаб следа.