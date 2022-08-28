Огромный след медведя сфотографировал охотник под Новосибирском
Животное передвигалось недалеко от населенных пунктов
В Искитимском районе Новосибирской области охотник сделал фото следа медведя. По словам читательницы НГС, ее муж отправился на охоту вчера, 27 августа.
— Муж на открытии охоты в районе реки Коен обнаружил следы медведя. Совсем рядом с деревней Нижний Коен, километра четыре по прямой. Кроме следов были и другие признаки, — прислала фото в редакцию НГС читательница.
На снимке хорошо виден масштаб следа.
Редакция НГС обратилась в Минприроды Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию с медведями в районе.
В Новосибирской области бродит медведь, который напал на стадо коров. На его отстрел выдали разрешение, но за 3 дня животное поймать не удалось, об этом сообщил Алексей Севастьянов на пресс-конференции ТАСС.