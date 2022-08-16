Медведь, покалечивший скот, бродит в Новосибирской области

В Новосибирской области бродит медведь, который напал на стадо коров. На его отстрел выдали разрешение, но за 3 дня животное поймать не удалось, об этом сообщил Алексей Севастьянов на пресс-конференции ТАСС.



— В данном случае было выдано разрешение, чтобы обезопасить граждан и не допустить ущерба. Такое разрешение выдают на 3 дня, — отметил Алексей Севастьянов.