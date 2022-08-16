СЕЙЧАС +14°С
Пробки 3/10
usd 61.37
eur 62.51
Тема дняМедведь бродит в НСО
Все новости
Все новости

Медведь, покалечивший скот, бродит в Новосибирской области

Животное не удалось поймать охотникам за 3 дня

1 140
На ликвидацию животного был выделен промежуток с 11 по 13 августа

На ликвидацию животного был выделен промежуток с 11 по 13 августа

Поделиться

В Новосибирской области бродит медведь, который напал на стадо коров. На его отстрел выдали разрешение, но за 3 дня животное поймать не удалось, об этом сообщил Алексей Севастьянов на пресс-конференции ТАСС.

— В данном случае было выдано разрешение, чтобы обезопасить граждан и не допустить ущерба. Такое разрешение выдают на 3 дня, — отметил Алексей Севастьянов.

Также и. о. министра отметил, что за это время медведя отловить не удалось, поэтому Минприроды ведет мониторинг. Животное может уйти в свои традиционные места, но если медведь начнет вредить снова, то разрешение на отстрел выдадут повторно.

В Коченевском районе под Новосибирском в августе уже встречали медведя. Посмотрите видео, как животное бежит по дороге.

По теме

ЖивотноеМедведь
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2