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Медведь покалечил скот в Новосибирской области — на его отстрел выдали разрешение

Инцидент произошел в Северном районе

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На ликвидацию медведя и.о. министра природы региона дал два дня

На ликвидацию медведя и.о. министра природы региона дал два дня

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На пастбище в Северном районе медведь напал на стадо коров. Одну он задрал насмерть, вырвав позвоночник, другую серьезно ранил. В Минприроды выдали разрешение на отстрел медведя. Об этом НГС рассказала пресс-секретарь ведомства Рината Чуприна.

В самом приказе за подписью и. о. министра Алексея Севостьянова обозначены сроки ликвидации медведя: с 11 по 13 августа. Животное разрешено убить из огнестрельного оружия при наличии соответствующих бумаг в границах Чебаковского сельсовета Новосибирского района НСО. Причиной издания приказа называется наличие угрозы здоровью граждан.

В Коченевском районе под Новосибирском в августе уже встречали медведя. По ссылке — видео, как животное бежит по дороге.

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