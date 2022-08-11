Медведь покалечил скот в Новосибирской области — на его отстрел выдали разрешение
Инцидент произошел в Северном районе
На пастбище в Северном районе медведь напал на стадо коров. Одну он задрал насмерть, вырвав позвоночник, другую серьезно ранил. В Минприроды выдали разрешение на отстрел медведя. Об этом НГС рассказала пресс-секретарь ведомства Рината Чуприна.
В самом приказе за подписью
В Коченевском районе под Новосибирском в августе уже встречали медведя. По ссылке — видео, как животное бежит по дороге.