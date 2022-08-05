В деревне под Новосибирском встретили медведя — видео, как животное бежит по дороге

В Коченевском районе вечером 2 августа на дороге заметили медведя. Информация об этом появилась в паблике «Подслушано в Коченево» во «ВКонтакте».

В паблике сообщили, что медведь был замечен на въезде в деревню Новомихайловка. Как рассказал автор видео, медведя он встретил во вторник примерно в 22:33. В районе много диких животных, но медведя он увидел в первый раз.