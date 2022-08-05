В деревне под Новосибирском встретили медведя — видео, как животное бежит по дороге
Медведя заметили в Коченевском районе 2 августа
В Коченевском районе вечером 2 августа на дороге заметили медведя. Информация об этом появилась в паблике «Подслушано в Коченево» во «ВКонтакте».
В паблике сообщили, что медведь был замечен на въезде в деревню Новомихайловка. Как рассказал автор видео, медведя он встретил во вторник примерно в 22:33. В районе много диких животных, но медведя он увидел в первый раз.
В Министерстве природы сообщили НГС о том, что информация о медведе не поступала.
— В министерство не поступали ни обращения из администрации, ни жителей. Поэтому мы не знаем, соответствует ли информация действительности в данном видео, — рассказала НГС пресс-секретарь Министерства природы НСО Рината Чуприна.
В мае в Кубовинском сельсовете заметили следы медведя. Следы снял на видео местный житель.