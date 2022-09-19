Новосибирцы поймали медвежонка, который регулярно выходил к людям — публикуем видео

В Новосибирской области недалеко от Болотного волонтеры отловили одного из двух медвежат, которые регулярно выходили к людям. По словам добровольцев, медвежата остались без матери и не могли себя прокормить.



— Чтобы поймать медвежонка, мы на полянке поставили клетку и в нее положили мед и сало. Когда мишка туда залез, мы захлопнули дверцу клетки, — рассказала NGS.RU Елена Боченкова.