Новосибирцы поймали медвежонка, который регулярно выходил к людям — публикуем видео
По словам волонтеров, без матери медвежонок бы погиб зимой
В Новосибирской области недалеко от Болотного волонтеры отловили одного из двух медвежат, которые регулярно выходили к людям. По словам добровольцев, медвежата остались без матери и не могли себя прокормить.
— Чтобы поймать медвежонка, мы на полянке поставили клетку и в нее положили мед и сало. Когда мишка туда залез, мы захлопнули дверцу клетки, — рассказала NGS.RU Елена Боченкова.
Как отметила женщина, мишка без матери наверняка не пережил бы сибирскую зиму и гуманнее его было отловить.
— Мы планировали отловить и второго медвежонка, но поймать получилось только одного. Второй куда-то убежал, — пояснила сибирячка.
По словам Елены, сейчас она решает, как поступить с медвежонком. Женщина надеется, что зверя заберет зоопарк.
Напомним, в Болотнинском районе Новосибирской области недалеко от населенного пункта нашли останки животных, которых задрал медведь. В Минприроды выдали разрешение на отстрел хищника, приказ появился на сайте министерства 31 августа.