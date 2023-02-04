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Тройное ДТП произошло на Большевистской — Mazda CX-5 въехала в бетономешалку

Аварию оформили с материальным ущербом

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ДТП произошло утром

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В Новосибирске сегодня, 4 февраля, утром на улице Большевистской произошло тройное ДТП. Как рассказали в группе «АСТ-54» со ссылкой на очевидца, водитель за рулем Mazda CX-5 выехал на встречную полосу и врезался в бетономешалку.

— После столкновения японский кроссовер, сделав кульбит в воздухе, приземлился на автомобиль Honda, который двигался в попутном направлении. Информации о пострадавших в редакцию не поступало, — написали в группе «АСТ-54».

Еще чуть-чуть и видео загрузится
В ДТП никто не пострадал

Видео: «АСТ-54»

В отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что ДТП оформлено с материальным ущербом.

Вечером 3 февраля на Винаповском мосту в Новосибирске также произошло тройное ДТП. Как сообщили читатели НГС, одна из машин выехала на встречную полосу.

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БольшевистскаяГИБДДДТПБетономешалка
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