Тройное ДТП произошло на Большевистской — Mazda CX-5 въехала в бетономешалку

В Новосибирске сегодня, 4 февраля, утром на улице Большевистской произошло тройное ДТП. Как рассказали в группе «
— После столкновения японский кроссовер, сделав кульбит в воздухе, приземлился на автомобиль Honda, который двигался в попутном направлении. Информации о пострадавших в редакцию не поступало, — написали в группе «
В отделе пропаганды ГИБДД сообщили, что ДТП оформлено с материальным ущербом.
Вечером 3 февраля на Винаповском мосту в Новосибирске также произошло тройное ДТП. Как сообщили читатели НГС, одна из машин выехала на встречную полосу.