Тройное ДТП произошло на Большевистской — Mazda CX-5 въехала в бетономешалку

В Новосибирске сегодня, 4 февраля, утром на улице Большевистской произошло тройное ДТП. Как рассказали в группе « АСТ-54 » со ссылкой на очевидца, водитель за рулем Mazda CX-5 выехал на встречную полосу и врезался в бетономешалку.