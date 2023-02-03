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Тема дняТройное ДТП произошло на Винаповском мосту
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«Выбросило из колеи на встречку»: тройное ДТП произошло на Винаповском мосту в Новосибирске

Последствия аварии сняли на видео

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По словам очевидцев, ДТП произошло недалеко от МЕГИ

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Вечером 3 февраля на Винаповском мосту в Новосибирске произошло тройное ДТП. Как сообщили читатели НГС, одна из машин выехала на встречную полосу.

— Одну из машин выбросило из колеи на встречку, она ехала впереди меня, буквально в 40 метрах. В итоге три машины в хлам, явно есть пострадавший. ДТП произошло недалеко от МЕГИ в сторону Советского шоссе, — рассказал НГС очевидец.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

Как написали свидетели аварии в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», на дороге столкнулись серый универсал Toyota Corona, черный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и белый седан Ford Focus.

Журналист НГС обратился в отдел пропаганды городской ГИБДД за комментарием.

— Информация о пострадавших не поступала, экипаж ДПС на место не выезжал, — пояснили в инспекции.

Ранее два грузовика столкнулись на дороге в Новосибирской области. В ДТП погиб водитель грузовика.

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