«Выбросило из колеи на встречку»: тройное ДТП произошло на Винаповском мосту в Новосибирске

Вечером 3 февраля на Винаповском мосту в Новосибирске произошло тройное ДТП. Как сообщили читатели НГС, одна из машин выехала на встречную полосу.



— Одну из машин выбросило из колеи на встречку, она ехала впереди меня, буквально в 40 метрах. В итоге три машины в хлам, явно есть пострадавший. ДТП произошло недалеко от МЕГИ в сторону Советского шоссе, — рассказал НГС очевидец.