«Выбросило из колеи на встречку»: тройное ДТП произошло на Винаповском мосту в Новосибирске

Вечером 3 февраля на Винаповском мосту в Новосибирске произошло тройное ДТП. Как сообщили читатели НГС, одна из машин выехала на встречную полосу.
— Одну из машин выбросило из колеи на встречку, она ехала впереди меня, буквально в 40 метрах. В итоге три машины в хлам, явно есть пострадавший. ДТП произошло недалеко от МЕГИ в сторону Советского шоссе, — рассказал НГС очевидец.
Как написали свидетели аварии в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте», на дороге столкнулись серый универсал Toyota Corona, черный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado и белый седан Ford Focus.
Журналист НГС обратился в отдел пропаганды городской ГИБДД за комментарием.
— Информация о пострадавших не поступала, экипаж ДПС на место не выезжал, — пояснили в инспекции.
Ранее два грузовика столкнулись на дороге в Новосибирской области. В ДТП погиб водитель грузовика.