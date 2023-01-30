Два грузовика столкнулись на дороге до Новосибирска — один водитель погиб

Сегодня утром, 30 января, в Тогучинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В нем погиб водитель грузовика.
— Около 05:10 мужчина 1975 года рождения, управляя грузовым автомобилем Volvo, двигался по автодороге
Водитель автомобиля ГАЗ погиб на месте. Его личность и возраст устанавливаются. Водителю Volvo потребовалась медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС, оперативно-следственная группа.
Накануне в Ордынском районе водитель автомобиля Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». В результате погиб