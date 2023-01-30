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Два грузовика столкнулись на дороге до Новосибирска — один водитель погиб

Его личность устанавливается

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На месте работают сотрудники МЧС

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Сегодня утром, 30 января, в Тогучинском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. В нем погиб водитель грузовика.

— Около 05:10 мужчина 1975 года рождения, управляя грузовым автомобилем Volvo, двигался по автодороге К-19Р Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий в направлении города Новосибирска. По предварительной информации, на 41-м км трассы не справился с управлением. Выехав на полосу встречного движения, столкнулся со встречным грузовым автомобилем ГАЗ, — сообщает отдел пропаганды ГИБДД по НСО.

Водитель автомобиля ГАЗ погиб на месте. Его личность и возраст устанавливаются. Водителю Volvo потребовалась медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС, оперативно-следственная группа.

Накануне в Ордынском районе водитель автомобиля Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». В результате погиб 39-летний мужчина.

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