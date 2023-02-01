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СрочноГорит ресторан "Аджикинежаль"
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Ресторан «Аджикинежаль» загорелся в Новосибирске — фото с места ЧП

Заведение располагается на улице Ильича в Академгородке

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Пожар начался между 21 и 22 часами вечера 1 февраля

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Вечером 1 февраля загорелся ресторан «Аджикинежаль» в Академгородке Советского района Новосибирска. Об этом сообщают подписчики паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Журналист НГС по пути домой с работы видел три пожарных автомобиля, которые вереницей мчались в сторону Академгородка в 22:10 по Бердскому шоссе с работающими сигналами.

Ресторан располагается в ТЦ на Ильича, 6

Ресторан располагается в ТЦ на Ильича, 6

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Телефон ресторана недоступен на момент публикации.

Получить оперативный комментарий МЧС на момент публикации материала не удалось. Если вы стали очевидцем пожара, присылайте фото и видео на редакционную почту ngs@iportal.ru или в мессенджеры на номер +7 923 157–00–00.

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