Ресторан «Аджикинежаль» загорелся в Новосибирске — фото с места ЧП

Вечером 1 февраля загорелся ресторан «Аджикинежаль» в Академгородке Советского района Новосибирска. Об этом сообщают подписчики паблика «АСТ-54» во «ВКонтакте».
Журналист НГС по пути домой с работы видел три пожарных автомобиля, которые вереницей мчались в сторону Академгородка в 22:10 по Бердскому шоссе с работающими сигналами.
Телефон ресторана недоступен на момент публикации.
Получить оперативный комментарий МЧС на момент публикации материала не удалось. Если вы стали очевидцем пожара, присылайте фото и видео на редакционную почту