Из-за тумана самолеты отправляют в Барнаул вместо новосибирского Толмачево

Утром 1 февраля новосибирский аэропорт Толмачево перестал принимать рейсы из других городов. Сбой в работе связан с погодными условиями.
В пресс-службе аэропорта Толмачево подтвердили, что прибывающие в Новосибирск рейсы вынужденно перенаправляют для посадки в соседний Барнаул.
— У нас туман, — коротко пояснила ситуацию пресс-секретарь Олеся Верба.
Предоставить информацию, сколько рейсов было перенаправлено в Барнаул и сколько планируется перенаправить, она затруднилась.
Согласно данным сервиса Flightradar24, в сторону Барнаула уже были направлены пассажирские авиарейсы Владивосток — Новосибирск и Чита — Новосибирск (оба авиакомпании S7). Еще один самолет рейса Москва — Новосибирск авиакомпании «Аэрофлот» на момент публикации кружил над городом.
6 января самолет из Новосибирска в Таиланд вернули в аэропорт Толмачево после отправления. Причину замены борта пассажирам не объяснили.