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Из-за тумана самолеты отправляют в Барнаул вместо новосибирского Толмачево

Направление уже изменили рейсы из Читы и Владивостока

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Сбой в работе связан с неблагоприятными погодными условиями

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Утром 1 февраля новосибирский аэропорт Толмачево перестал принимать рейсы из других городов. Сбой в работе связан с погодными условиями.

В пресс-службе аэропорта Толмачево подтвердили, что прибывающие в Новосибирск рейсы вынужденно перенаправляют для посадки в соседний Барнаул.

— У нас туман, — коротко пояснила ситуацию пресс-секретарь Олеся Верба.

Предоставить информацию, сколько рейсов было перенаправлено в Барнаул и сколько планируется перенаправить, она затруднилась.

Согласно данным сервиса Flightradar24, в сторону Барнаула уже были направлены пассажирские авиарейсы Владивосток — Новосибирск и Чита — Новосибирск (оба авиакомпании S7). Еще один самолет рейса Москва — Новосибирск авиакомпании «Аэрофлот» на момент публикации кружил над городом.

Самолет из Москвы кружит над Новосибирском

Самолет из Москвы кружит над Новосибирском

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6 января самолет из Новосибирска в Таиланд вернули в аэропорт Толмачево после отправления. Причину замены борта пассажирам не объяснили.

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БарнаулНовосибирскАэропорт ТолмачевоСамолет
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