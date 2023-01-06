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«На полпути вернулся»: самолет из Новосибирска в Таиланд вернули в Толмачево после отправления

Пассажиры улетят спустя три часа на запасном борту

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Вылет состоялся в 11 утра

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Рейс Новосибирск — Утапао от авиакомпании Azur Air вернули в Толмачево после отправления. Как сообщает читатель НГС, рейс вылетел из Новосибирска сегодня, 6 января, но позже вернулся.

— Сегодня был отправлен авиарейс ZF 3747 Новосибирск — Утапао. На полпути самолет вернулся в пункт отправления без всякого объяснения. Пассажиры находятся в здании аэровокзала, — сообщил читатель НГС.

По данным сервиса «Яндекс.Путешествия», самолет должен был вылететь в час ночи.

В 8 утра пассажиры рейса уже должны были быть в Таиланде

В 8 утра пассажиры рейса уже должны были быть в Таиланде

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На сайте Толмачево отображается задержка вылета

На сайте Толмачево отображается задержка вылета

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Как рассказали в пресс-службе Толмачево, пассажиры улетят в 14:00 на запасном борте. В пресс-службе аэропорта причины замены самолета не объяснили.

Пресс-служба Azur Air на телефон не отвечает. Корреспонеднт НГС направила запрос на почту авиакомпании. На момент публикации ответа не было.

В среду, 4 января, рейс из города Ош, Киргизия, в Новосибирске задержали на 12 часов.

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