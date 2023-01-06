«На полпути вернулся»: самолет из Новосибирска в Таиланд вернули в Толмачево после отправления

Рейс Новосибирск — Утапао от авиакомпании Azur Air вернули в Толмачево после отправления. Как сообщает читатель НГС, рейс вылетел из Новосибирска сегодня, 6 января, но позже вернулся.
— Сегодня был отправлен авиарейс
По данным сервиса «Яндекс.Путешествия», самолет должен был вылететь в час ночи.
Как рассказали в пресс-службе Толмачево, пассажиры улетят в 14:00 на запасном борте. В пресс-службе аэропорта причины замены самолета не объяснили.
Пресс-служба Azur Air на телефон не отвечает. Корреспонеднт НГС направила запрос на почту авиакомпании. На момент публикации ответа не было.
В среду, 4 января, рейс из города Ош, Киргизия, в Новосибирске задержали на 12 часов.