В аэропорту Внуково потерпел крушение вертолет, перевозящий чиновников

В московском аэропорту Внуково потерпел крушение вертолет Ми-8 — об этом сообщают «Интерфакс» и РИА Новости. По предварительной информации, вертолет во время посадки ударился о землю хвостовой частью. Сам вертолет принадлежит специальному летному отряду (СЛО) «Россия», который перевозит правительственных лиц и сотрудников спецслужб РФ.
— Вертолет спецотряда «Россия» до взлета получил повреждение рулевого винта, пострадавших нет. СЛО пользуются первые лица и чиновники высшего ранга, — сообщили в управделами президента журналистам кремлевского пула.
Тем не менее, по данным «Интерфакса» от экстренных служб, пострадавшие на борту есть. Вертолет буксуют на стоянку, на место выехали спасатели. По данным сервиса Flightradar, некоторые самолеты из-за происшествия не смогли приземлиться в аэропорту вовремя. Сейчас задерживается рейс из Москвы в Ереван.