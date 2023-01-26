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«Родные пришли, квартира открыта»: в Новосибирске исчезла женщина с потерей памяти

Сибирячку ищут с 25 января

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Ранее сибирячка не пропадала

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В Октябрьском районе Новосибирска потерялась 68-летняя Галина Новикова. По словам волонтеров, женщина 25 января вышла из дома и пропала.

— Пропала бабушка с потерей памяти. Ранее никогда не пропадала. Выходила максимум на скамейку около подъезда, при этом не закрывала квартиру, чтобы не потерять ключ. Родные пришли, квартира открыта, бабушки нет, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Приметы Галины: рост 163 сантиметра, нормального телосложения. Волосы седые, глаза зеленые. В день пропажи была одета в удлиненную темно-бордовую куртку, бежевые валенки, предположительно темно-синий берет. С собой у женщины была темно-коричневая сумка.

Если вы обладаете какой-либо информацией, то позвоните по номерам: 112 или 8 800 700-54-52.

В Новосибирске продолжаются поиски 18-летнего студента НГТУ, который пропал 11 января.

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