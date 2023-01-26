«Родные пришли, квартира открыта»: в Новосибирске исчезла женщина с потерей памяти

В Октябрьском районе Новосибирска потерялась
— Пропала бабушка с потерей памяти. Ранее никогда не пропадала. Выходила максимум на скамейку около подъезда, при этом не закрывала квартиру, чтобы не потерять ключ. Родные пришли, квартира открыта, бабушки нет, — рассказала корреспонденту НГС руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Приметы Галины: рост 163 сантиметра, нормального телосложения. Волосы седые, глаза зеленые. В день пропажи была одета в удлиненную темно-бордовую куртку, бежевые валенки, предположительно темно-синий берет. С собой у женщины была темно-коричневая сумка.
Если вы обладаете
В Новосибирске продолжаются поиски