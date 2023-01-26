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Две девочки оказались запертыми в квартире в Новосибирске — им помогли спасатели

Детей передали родителям

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Инцидент произошел вечером в среду

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В Октябрьском районе Новосибирска две девочки остались запертыми в квартире. Спасатели МАСС помогали попасть в квартиру. Инцидент произошел вечером 25 января.

— В 18:55–20:00 на улице В. Высоцкого. Заблокирована дверь, в квартире малолетние дети. Доступ родителей в квартиру обеспечен, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Две девочки, шести и четырех лет, были переданы родителям. В медицинской помощи дети не нуждались.

В Новосибирске пожарные спасли 8 кроликов из горящего сарая на улице Декоративной в Калининском районе.

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