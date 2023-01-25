Появилась зацепка в деле погибшего новосибирского таксиста: исчезнувшего пассажира засекла видеокамера

У силовиков появилось видео, на кадрах которого водитель и пассажир выходят из такси и направляются в сторону лесополосы, где впоследствии был обнаружен труп Калмыкова.



О пропаже мужчины рано утром 22 января заявила его супруга. Женщина рассказала, что ее муж не вернулся с работы и не ночевал дома, чего раньше с ним никогда не случалось. На поиски пропавшего отправились активисты поискового отряда «ЛизаАлерт», позже к ним присоединились полицейские. Поисковики обнаружили автомобиль Калмыкова — коричневую Lada Vesta, припаркованную около СТО на улице Полётной в Заельцовском районе.

