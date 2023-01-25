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Появилась зацепка в деле погибшего новосибирского таксиста: исчезнувшего пассажира засекла видеокамера

На видео оба уходят в сторону кладбища

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Тело Александра Калмыкова найдено в лесополосе

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Следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели 51-летнего таксиста Александра Калмыкова, тело которого было обнаружено в лесополосе в Заельцовском районе.

У силовиков появилось видео, на кадрах которого водитель и пассажир выходят из такси и направляются в сторону лесополосы, где впоследствии был обнаружен труп Калмыкова.

О пропаже мужчины рано утром 22 января заявила его супруга. Женщина рассказала, что ее муж не вернулся с работы и не ночевал дома, чего раньше с ним никогда не случалось. На поиски пропавшего отправились активисты поискового отряда «ЛизаАлерт», позже к ним присоединились полицейские. Поисковики обнаружили автомобиль Калмыкова — коричневую Lada Vesta, припаркованную около СТО на улице Полётной в Заельцовском районе.

— На парковке установлено видеонаблюдение. На записи видно, как из автомобиля вышли двое мужчин и пошли по направлению к Заельцовскому кладбищу через Мочищенское шоссе, — сообщил редакции НГС источник в силовых структурах.

Тело Александра Калмыкова было обнаружено в километре от его автомобиля. Известно, что последний заказ он выполнял в сторону Красного Яра. Пассажира теперь ищет полиция.

Ранее стало известно, что на теле погибшего таксиста не нашли следов насилия. Причины смерти устанавливают эксперты.

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