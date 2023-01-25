Появилась зацепка в деле погибшего новосибирского таксиста: исчезнувшего пассажира засекла видеокамера

Следователи продолжают выяснять обстоятельства гибели
У силовиков появилось видео, на кадрах которого водитель и пассажир выходят из такси и направляются в сторону лесополосы, где впоследствии был обнаружен труп Калмыкова.
О пропаже мужчины рано утром
— На парковке установлено видеонаблюдение. На записи видно, как из автомобиля вышли двое мужчин и пошли по направлению к Заельцовскому кладбищу через Мочищенское шоссе, — сообщил редакции НГС источник в силовых структурах.
Тело Александра Калмыкова было обнаружено в километре от его автомобиля. Известно, что последний заказ он выполнял в сторону Красного Яра. Пассажира теперь ищет полиция.
Ранее стало известно, что на теле погибшего таксиста не нашли следов насилия. Причины смерти устанавливают эксперты.