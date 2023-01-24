«Он был с пассажиром, который исчез»: подробности гибели таксиста — его нашли недалеко от машины

Новосибирские следователи проверяют гибель 51-летнего таксиста Александра Калмыкова. По данным источника НГС, на теле нет признаков насильственной смерти.
Как сообщали в одном из чатов новосибирских таксистов, в день пропажи мужчина вез пассажира в сторону Красного Яра на своей коричневой Lada Vesta. Ночевать домой мужчина не пришел, поэтому родственники забили тревогу.
Сначала была найдена машина. Недалеко от того места, где в итоге обнаружили тело. Источник НГС, знакомый с ситуацией, подтвердил, что таксист в день пропажи был с пассажиром.
— Да, он был с пассажиром, куда он исчез — непонятно. Ищут его, — объяснил источник НГС.
Мужчины остановились на дороге и пошли в лесополосу. Где именно сейчас находится пассажир — неизвестно.
В произошедшем разбираются следователи.
— Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, — сообщили корреспонденту НГС в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Следователи СК сейчас изучают обстоятельства смерти 43-летнего Сергея Семенова. В декабре 2022 года мужчина отправился к знакомым в село Мочище, и больше его живым никто не видел.