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Тема дняВ квартире на Красном проспекте найдено тело
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Тело 34-летнего мужчины нашли в запертой квартире на Красном проспекте

Попасть в жилище помогли спасатели

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На место вызвали спасателей МАСС

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В Заельцовском районе Новосибирска на улице Красный проспект в запертой квартире нашли тело 34-летнего мужчины. Для того чтобы открыть квартиру, на место выезжали спасатели МАСС. Вызов поступил 24 января в 13:47.

— Заблокирована дверь, мужчина не отзывается. Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружен мужчина 1988 г. р. без признаков жизни. Тело передано родственникам и сотрудникам отдела полиции, — сообщили в пресс-службе МАСС.

Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу СК по Новосибирской области. На момент публикации комментария не было.

В начале недели в Заельцовском районе нашли тело пропавшего таксиста. По данным источника НГС, на теле нет признаков насильственной смерти.

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