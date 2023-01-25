Тело 34-летнего мужчины нашли в запертой квартире на Красном проспекте

В Заельцовском районе Новосибирска на улице Красный проспект в запертой квартире нашли тело
— Заблокирована дверь, мужчина не отзывается. Доступ в квартиру обеспечен. В квартире обнаружен мужчина 1988 г. р. без признаков жизни. Тело передано родственникам и сотрудникам отдела полиции, — сообщили в пресс-службе МАСС.
Корреспондент НГС обратилась в пресс-службу СК по Новосибирской области. На момент публикации комментария не было.
В начале недели в Заельцовском районе нашли тело пропавшего таксиста. По данным источника НГС, на теле нет признаков насильственной смерти.