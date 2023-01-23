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«В автобусе было 15 пассажиров»: момент массового ДТП с автобусом на Димитровском мосту попал на видео

Один из водителей был зажат в автомобиле

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Спасатели обеспечили противопожарную безопасность

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Момент ДТП с автобусом на Димитровском мосту попал на видеорегистратор читателя НГС. Массовая авария произошла вечером 21 января. На ликвидацию последствий выезжали спасатели МАСС.

— На Димитровском мосту произошло столкновение 5 легковых автомобилей и автобуса № 111. В автобусе находилось около 15 пассажиров, которые не пострадали. В одном из автомобилей оказался зажат мужчина, он был деблокирован до приезда спасателей МАСС, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Из пассажиров автобуса никто не пострадал

Видео: читатель НГС

Спасатели провели транспортировку 29-летнего мужчины до автомобиля скорой помощи.

Как ранее рассказали в МВД по Новосибирской области, водитель автомобиля «Тойота», объезжая два столкнувшихся легковых автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом.

Вчера, 22 января, два пассажирских автобуса попали в аварию на улице Ленина в Новосибирске.

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