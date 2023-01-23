«В автобусе было 15 пассажиров»: момент массового ДТП с автобусом на Димитровском мосту попал на видео

Момент ДТП с автобусом на Димитровском мосту попал на видеорегистратор читателя НГС. Массовая авария произошла вечером
— На Димитровском мосту произошло столкновение 5 легковых автомобилей и автобуса
Спасатели провели транспортировку
Как ранее рассказали в МВД по Новосибирской области, водитель автомобиля «Тойота», объезжая два столкнувшихся легковых автомобиля, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом.
Вчера, 22 января, два пассажирских автобуса попали в аварию на улице Ленина в Новосибирске.