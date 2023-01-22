Выехал на встречку и врезался в автобус: подробности массовой аварии на Димитровском мосту

Полиция сообщила подробности аварии на Димитровском мосту в Новосибирске. Она произошла вечером 21 января. «Тойота» объезжала две машины, которые столкнулись ранее, выехала на встречную полосу и врезалась в автобус, а затем в автомобиль «Мазда». Автобус задел еще одну легковушку.
Об этом сообщает сайт «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области:
— По предварительной информации, водитель автомобиля «Тойота», объезжая два ранее столкнувшихся легковых автомобиля, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с рейсовым автобусом. В результате удара автобус развернуло поперек проезжей части, при этом он задел ещё один легковой автомобиль, а потерявшая управление иномарка врезалась в автомобиль «Мазда», двигавшимся в попутном направлении.
В результате аварии пострадал 28-летний водитель «Тойоты». Мужчину зажало в автомобиле, который затем загорелся. Спасатели смогли достать пострадавшего, огонь ликвидировали.
— Мужчина доставлен в больницу для оказания помощи, кроме того он будет освидетельствован на состояние опьянения. Движение на мосту было временно перекрыто, в настоящее время оно восстановлено, — сообщает полиция.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее НГС писал об аварии под Новосибирском, в которой столкнулись фура и рейсовый автобус. НГС собрал хронику происшествия в онлайн-трансляции.