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«Выбили стекло и выпрыгивали в снег». Хроника ДТП с автобусом под Новосибирском

В аварии есть пострадавшие, трасса перекрыта

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Фура врезалась в рейсовый автобус под Новосибирском. Серьезное ДТП произошло недалеко от Сосновки. Движение по трассе почти полностью заблокировано.

Собрали в режиме онлайн всё, что известно о происшествии.

Александра Бруня

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Видео с последствиями ДТП опубликовано в группе «АСТ-54».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «АСТ-54» / Vk.com

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Александра Бруня

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По предварительной информации, автобус двигался в Барнаул.

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Александра Бруня

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На месте находятся ДПС и скорая помощь.

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Александра Бруня

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В ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС ответили, что уточняют информацию об аварии.

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Александра Бруня

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Автобус загорелся

— От удара автобус загорелся, но потушили. Авария произошла примерно в 16:30–17:00. Была скорая. Два экипажа ДПС было. Фуру от удара завернуло, — сообщил корреспонденту НГС очевидец происшествия.

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Александра Бруня

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Пассажиров до города подбирали проезжающие мимо водители.

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Александра Бруня

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Пробка 7 км

Пробка в районе ДТП уже растянулась больше чем на 7 километров.

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Александра Бруня

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В ГУ МЧС по Новосибирской области опровергли информацию о том, что автобус загорелся.

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Александра Бруня

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В ДТП пострадала пассажирка автобуса

В ДТП есть пострадавшие.

— По предварительной информации, сегодня в 16:15 водитель, следуя на автомобиле «Скания», совершил выезд на полосу встречного движения, где допустил столкновение с пассажирским рейсовым автобусом, который двигался во встречном направлении по маршруту «Барнаул-Новосибирск», — сообщили в ГУ МВД по Новосибирской области.

В автобусе находились 30 пассажиров.

— В результате ДТП пострадала пассажирка автобуса — 73-летняя женщина. В настоящее время на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, организовано реверсивное движение транспортного потока. Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства произошедшей аварии, — добавили в ведомстве.

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Александра Бруня

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Фото с места ДТП от полиции.

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Александра Бруня

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В Минздраве НСО сообщили о состоянии пострадавшей пассажирки:

— Одна пострадавшая госпитализирована в Искитимскую ЦГБ. Состояние средней степени тяжести.

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Александра Бруня

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На Новосибирском автовокзале на вопросы корреспондента НГС попросили отправить официальный запрос от редакции.

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Александра Бруня

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Присылайте свои фото и видео с места ДТП.

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Александра Бруня

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Водители жалуются, что уже час находятся в пробке в сторону Новосибирска.

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Александра Бруня

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В это время пробка достигла уже 9 километров, по данным 2ГИС.

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Александра Бруня

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Пока на трассе организовано реверсивное движение.

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Александра Бруня

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Читатель НГС сообщил, что число пострадавших может увеличиться. Но пока подтверждения этой информации нет.

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По данным 2ГИС, движение затруднено в сторону Новосибирска и Искитима.

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После аварии новосибирские следователи начали проверку.

— По сообщению СМИ о ненадлежащем оказании услуг водителем рейсового автобуса в Искитимском районе следственными органами СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

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Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону со ссылкой на данные СМИ, в аварии пострадали две женщины. Их доставили в медицинское учреждение областного центра.

Ранее сообщалось, что в аварии пострадал один пассажир.

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В пресс-службе Министерства здравоохранения региона корреспонденту НГС не подтвердили данные о новом количестве пострадавших в результате ДТП с автобусом.

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В Новосибирской области сохраняются заторы на участке ДТП с автобусом.

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Как сообщил НГС родственник одного из пассажиров рейсового автобуса, фура ехала в Рубцовск. Автомобиль не успел перестроиться из левого ряда в правый на участке трассы, где было сужение дороги.

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— Удар пришелся по касательной, с автобуса через окно вылетел один человек. Благо всё обошлось, — рассказал НГС родственник одного из пассажиров автобуса. — Потом выбили стекло и все по очереди выпрыгивали в снег.

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Водители были трезвыми

Как сообщил НГС родственник пассажира автобуса, водители фуры и общественного транспорта находились в трезвом состоянии. После ДТП многие автомобили на дороге останавливались и предлагали помощь людям.

— Очень много людей остановились и предлагали помощь, увезти в любой район. Остановилась женщина-медик, всех осмотрела, — сообщил НГС родственник одного из пассажиров автобуса.

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На месте ДТП с пассажирским автобусом сохраняются пробки.

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Публикуем подробности ДТП с автобусом и фурой под Новосибирском. Как сообщил НГС родственник одного из пассажиров общественного транспорта, водители фуры и автобуса были в трезвом состоянии.

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На 21:37 пробка растянулась на 3 километра как в сторону Искитима, так и Новосибирска.

Напомним, авария произошла в 16:15.

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Как сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, специалисты восстановили движение на участке ДТП с автобусом.

— С 20:30 движение по данному участку дороги осуществляется в обычном режиме, — уточнили в ведомстве.

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НГС завершает онлайн-трансляцию.

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