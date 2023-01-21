Массовое ДТП с 7 машинами произошло на Дмитровском мосту — там загорелся рейсовый автобус

Вечером 21 января на Димитровском мосту произошло массовое ДТП. По данным «АСТ-54», в нём столкнулись 7 автомобилей, а также рейсовый автобус, перевозивший 40 человек, который загорелся. На дороге образовалась длинная пробка в сторону.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, на месте происшествия работают пожарные. Подробности аварии обещали сообщить позже.
По информации от «АСТ-54», никто из пассажиров не пострадал. В одном из легковых автомобилей зажало мужчину, его удалось достать.
Информацию о произошедшем также уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее НГС писал о том, что на площади Маркса в Новосибирске загорелся автобус ПАЗ. Водитель успел высадить пассажиров до того, как вспыхнул огонь.