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Массовое ДТП с 7 машинами произошло на Дмитровском мосту — там загорелся рейсовый автобус

По предварительной информации, одного человека зажало в автомобиле

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На месте работают машины пожарных и скорой помощи

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Вечером 21 января на Димитровском мосту произошло массовое ДТП. По данным «АСТ-54», в нём столкнулись 7 автомобилей, а также рейсовый автобус, перевозивший 40 человек, который загорелся. На дороге образовалась длинная пробка в сторону.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, на месте происшествия работают пожарные. Подробности аварии обещали сообщить позже.

По информации от «АСТ-54», никто из пассажиров не пострадал. В одном из легковых автомобилей зажало мужчину, его удалось достать.

На Димитровском мосту собралась пробка. Ее длина — почти 1 километр, по данным «Яндекс.Карты»

На Димитровском мосту собралась пробка. Ее длина — почти 1 километр, по данным «Яндекс.Карты»

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Информацию о произошедшем также уточняют в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее НГС писал о том, что на площади Маркса в Новосибирске загорелся автобус ПАЗ. Водитель успел высадить пассажиров до того, как вспыхнул огонь.

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