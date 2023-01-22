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Тема дняМикрорайоны Новосибирска, которые "бесят"
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Два автобуса столкнулись в центре Новосибирска

Как минимум два человека получили травмы

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Пассажиры вынуждены были на морозе дожидаться общественного транспорта

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Два пассажирских автобуса попали в аварию на улице Ленина в Новосибирске.

Инцидент произошел утром 22 января в районе остановки «Театр Красный Факел». Дорогу не поделили водители автобусов № 64 и 96. Фотографии последствий ДТП были опубликованы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по снимкам, на которых изображено расположение автомобилей после аварии, автобус № 64 врезался в заднюю часть автобуса № 96. В результате машины получили повреждения, а пассажиры вынуждены были дожидаться общественного транспорта на остановке.

Автор фотографий сообщила, что она и еще одна пассажирка получили «незначительные травмы».

Редакция НГС обратилась в отделение пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска с просьбой прокомментировать инцидент.

Накануне вечером на Димитровском мосту в ДТП попали пять легковых автомобилей и рейсовый пассажирский автобус. Одного человека госпитализировали с серьезными травмами.

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