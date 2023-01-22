Два автобуса столкнулись в центре Новосибирска

Редакция НГС обратилась в отделение пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Новосибирска с просьбой прокомментировать инцидент.



Накануне вечером на Димитровском мосту в ДТП попали пять легковых автомобилей и рейсовый пассажирский автобус. Одного человека госпитализировали с серьезными травмами.

