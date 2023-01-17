В Новосибирске полиция проверяет сообщение об утонувшем человеке в котловане в Северо-Чемском микрорайоне. Сообщение об этом появилось в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— В полицию поступила информация. На месте работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства, — сообщили НГС в пресс-службе регионального МВД.
Ранее в новосибирской школе № 197 закрыли бассейн. Там в середине ноября второклассницу во время урока физкультуры нашли на его дне без сознания. Позже ребенок скончался в больнице.