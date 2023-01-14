Фура столкнулась с «Газелью» на шоссе — больше пяти человек получили серьезные травмы

В Новосибирской области на Краснояровском шоссе фура столкнулась с «Газелью», в которой было больше пяти человек. Как рассказывают в «АСТ-54», столкновение произошло ночью в 00:30.
Подписчик «АСТ-54» рассказал, что шесть человек получили серьезные травмы в ДТП. «Газель» сделана под маршрутку, в ней находятся пострадавшие. Одной из пострадавших женщин ногу зажало сиденьем. Первую помощь оказывали очевидцы.
Корреспондент НГС обратилась в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирской области, но на момент публикации ответа не было.
Следственный комитет по Алтайскому краю сообщил о пяти пострадавших в аварии с рейсовым автобусом. По данным следователей, среди пострадавших —
В Панкрушихинском районе Алтайского края 9 января перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Казахстана в Новосибирск, в нем находились 54 человека.