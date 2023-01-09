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Рейсовый автобус в Новосибирск перевернулся на Алтае — сообщается о 5 пострадавших

Внутри было 54 пассажира

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Сегодня в Алтайском крае — мокрый снег с дождем, метели

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Сегодня, 9 января, в Панкрушихинском районе Алтайского края перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Казахстана в Новосибирск, в нем находились 54 человека. Об этом сообщает краевая прокуратура.

ДТП произошло в 17 километрах от села Панкрушиха.

— Сошел с трассы и перевернулся автобус, следовавший по маршруту Караганда — Новосибирск, — рассказали в прокуратуре.

Прокуратура Панкрушихинского района начала проверку, на место происшествия выехала и. о. прокурора района Ольга Фролова.

«МК Барнаул» со ссылкой на источники пишет, что пострадали 5 человек, в том числе девушка 2004 года рождения.

Вчера в Болотнинском районе Новосибирска столкнулись два легковых автомобиля. Пострадали 4 человека, 2 оказались зажаты. На ликвидацию последствий аварии выезжали сотрудники МЧС.

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