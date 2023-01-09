Рейсовый автобус в Новосибирск перевернулся на Алтае — сообщается о 5 пострадавших

Сегодня, 9 января, в Панкрушихинском районе Алтайского края перевернулся рейсовый автобус, следовавший из Казахстана в Новосибирск, в нем находились 54 человека. Об этом сообщает краевая прокуратура.
ДТП произошло в 17 километрах от села Панкрушиха.
— Сошел с трассы и перевернулся автобус, следовавший по маршруту Караганда — Новосибирск, — рассказали в прокуратуре.
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«МК Барнаул» со ссылкой на источники пишет, что пострадали 5 человек, в том числе девушка
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