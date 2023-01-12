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Дорожники спасли 20 пассажиров автобуса, который застрял на Чуйском тракте в мороз

Причиной стала поломка сцепления

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Инцидент произошел 10 января

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Дежурная бригада «Сибуправтодора» помогла пассажирскому автобусу, застрявшему на Чуйском тракте недалеко от Новосибирска. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Инцидент произошел вечером 10 января. Автобус рейса Новосибирск — Барнаул с 20 пассажирами застрял на 97-м километре Чуйского тракта из-за поломки сцепления.

— Дорожная организация обеспечила безопасность, выставив машину прикрытия на время ожидания средства буксировки. Затем сотрудники ДРСУ отбуксировали автобус в безопасное место, — рассказали в «Сибуправтодоре».

Пассажиры продолжили путь на другом автобусе.

Всего в морозные дни помощь дорожников понадобилась шести водителям в Новосибирской области.

— Непредвиденные остановки связаны, как правило, с перемерзанием топлива и основных механизмов. Чаще всего страдают крупногабаритные грузовые автомобили на дизельном топливе, — объяснили дорожники.

12 января в Новосибирскую область придет потепление, а вместе с ним — снег, метели и ветер до 18 м/с. На трассах возможно снижение видимости, снежные заносы, боковой ветер.

— Водителям необходима повышенная осторожность при движении с соблюдением безопасной дистанции и скоростного режима, особенно в местах работы дорожной техники, — напомнили в «Сибуправтодоре».

Телефоны диспетчерской службы ФКУ «Сибуправтодор» в Новосибирской области – (383) 262-62-72, 8 913 943-12-74.

9 января на Алтае перевернулся рейсовый автобус, который ехал в Новосибирск. В нем находились 54 человека. Пострадали 5 человек, в том числе 12-летняя девочка.

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