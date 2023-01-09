12-летняя девочка пострадала в алтайском ДТП с автобусом, ехавшим в Новосибирск

Следственный комитет по Алтайскому краю сообщил о пяти пострадавших в аварии с рейсовым автобусом. По данным следователей, среди пострадавших — 12-летняя девочка.

— Пять человек, в том числе 12-летняя девочка, получили ушибы мягких тканей, — рассказали в СК. Ранее сообщалось, что пострадала девушка 2004 года рождения (18 или 19 лет).