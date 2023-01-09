12-летняя девочка пострадала в алтайском ДТП с автобусом, ехавшим в Новосибирск

Следственный комитет по Алтайскому краю сообщил о пяти пострадавших в аварии с рейсовым автобусом. По данным следователей, среди пострадавших —
— Пять человек, в том числе
Авария произошла в 5 утра на
— Не справился с управлением транспортного средства и допустил опрокидывание. В салоне находилось
Сотрудники полиции и следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщили, что из-за непогоды в регионе ограничили движение пассажирских автобусов.
Автобус следовал из Казахстана в Новосибирск. ДТП произошло в 17 километрах от села Панкрушиха.