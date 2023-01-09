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12-летняя девочка пострадала в алтайском ДТП с автобусом, ехавшим в Новосибирск

Всего травмы получили 5 человек

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Автобус вылетел с дороги и перевернулся

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Следственный комитет по Алтайскому краю сообщил о пяти пострадавших в аварии с рейсовым автобусом. По данным следователей, среди пострадавших — 12-летняя девочка.

— Пять человек, в том числе 12-летняя девочка, получили ушибы мягких тканей, — рассказали в СК. Ранее сообщалось, что пострадала девушка 2004 года рождения (18 или 19 лет).

Авария произошла в 5 утра на 74-м километре дороги К-08. По предварительным данным, водитель 1958 года рождения за рулем автобуса «Ютонг» ехал со стороны села Хабары.

— Не справился с управлением транспортного средства и допустил опрокидывание. В салоне находилось 54 пассажира, — сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Сотрудники полиции и следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В крае ограничили движение рейсовых автобусов из-за непогоды

В крае ограничили движение рейсовых автобусов из-за непогоды

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В ГУ МЧС по Алтайскому краю сообщили, что из-за непогоды в регионе ограничили движение пассажирских автобусов.

Следователи начали проверку

Следователи начали проверку

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Автобус следовал из Казахстана в Новосибирск. ДТП произошло в 17 километрах от села Панкрушиха.

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