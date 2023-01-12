Температура в Новосибирской области опустилась до -43 градусов

Утром 12 января температура воздуха в некоторых районах Новосибирской области опустилась до -43 градусов. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
Судя по карте текущей погоды, холоднее всего в Искитиме (-42,7 градуса), Маслянино (-41,2) и Ордынском (-40). При этом уже днем начнет теплеть — днем по области ожидается
— Переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром при прояснениях изморозь. На дорогах местами сильная гололедица, — сообщили в УГМС.
Морозы стоят в Новосибирской области третий день. Вчера градусник некоторых новосибирцев показывал 47 градусов мороза. Но совсем скоро начнется потепление. Также мы узнали, какой будет погода на Крещение.