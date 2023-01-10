«Человек выронил ключи, а они подобрали»: парень с девушкой угнали красную «Ладу» и попали в ДТП

В Новосибирске погоня за угнанной красной «Ладой» закончилась ДТП. Фото аварии появилось в группе «АСТ-54». ДТП произошло напротив дома
Читательница НГС объяснила корреспонденту, что машина была угнана от дома на улице Петухова, 105.
— Человек выронил ключи, они подобрали и уехали. Весь дом в шоке, — сообщила читательница НГС. — Квартиранты этого подъезда. Да, быстро установили кто, но не успели поймать.
Она прислала в редакцию видео угона.
— У наших соседей сегодня около 14:00 угнали машину, с камер домофона было видно, как парень и девушка сели в эту красную машину и уехали. Об угоне сразу сообщили в полицию. Знаем, что была погоня, вот и увидели результат погони. По номерам хозяйка подтвердила что это её машина, — рассказала другая читательница НГС.
В ГИБДД Новосибирска обещали прокомментировать ситуацию позже.
Сегодня утром,