СЕЙЧАС -28°С
Пробки 3/10
usd 70.30
eur 75.08
СрочноВ доме на Римского-Корсакова треснула стена
Все новости
Все новости

«Человек выронил ключи, а они подобрали»: парень с девушкой угнали красную «Ладу» и попали в ДТП

На месте аварии замечена пожарная машина

2 186

На месте работают сотрудники ДПС

Поделиться

В Новосибирске погоня за угнанной красной «Ладой» закончилась ДТП. Фото аварии появилось в группе «АСТ-54». ДТП произошло напротив дома № 2/6 на Бердском шоссе.

Читательница НГС объяснила корреспонденту, что машина была угнана от дома на улице Петухова, 105.

— Человек выронил ключи, они подобрали и уехали. Весь дом в шоке, — сообщила читательница НГС. — Квартиранты этого подъезда. Да, быстро установили кто, но не успели поймать.

Она прислала в редакцию видео угона.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: читательница НГС

— У наших соседей сегодня около 14:00 угнали машину, с камер домофона было видно, как парень и девушка сели в эту красную машину и уехали. Об угоне сразу сообщили в полицию. Знаем, что была погоня, вот и увидели результат погони. По номерам хозяйка подтвердила что это её машина, — рассказала другая читательница НГС.

В ГИБДД Новосибирска обещали прокомментировать ситуацию позже.

Сегодня утром, 10 января, на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль врезался в дорожное ограждение.

По теме

Бердское шоссеДТПМассовое ДТППогоня
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ4
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter