«Человек выронил ключи, а они подобрали»: парень с девушкой угнали красную «Ладу» и попали в ДТП

— У наших соседей сегодня около 14:00 угнали машину, с камер домофона было видно, как парень и девушка сели в эту красную машину и уехали. Об угоне сразу сообщили в полицию. Знаем, что была погоня, вот и увидели результат погони. По номерам хозяйка подтвердила что это её машина, — рассказала другая читательница НГС.



В ГИБДД Новосибирска обещали прокомментировать ситуацию позже.