Кроссовер врезался в дорожное ограждение на Большевистской — видео последствий

Сегодня утром, 10 января, на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль врезался в дорожное ограждение.
— Ориентир: заправка «Янтарь». Если ехать из Новосибирска в сторону Академгородка, Большевистская, 32, и от нее еще метров 50, — сообщил читатель НГС Dr_di.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску, чтобы узнать подробности инцидента. Комментарий там пока не предоставили.
Накануне вечером рядом с вокзалом Новосибирск-Главный столкнулись два автомобиля. Один из них отбросило, и он врезался в дорожные ограждения и сбил пешехода.