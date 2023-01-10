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Кроссовер врезался в дорожное ограждение на Большевистской — видео последствий

Автомобиль снес несколько пролетов забора

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Кроссовер врезался в ограждение рано утром

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Сегодня утром, 10 января, на улице Большевистской в Октябрьском районе Новосибирска автомобиль врезался в дорожное ограждение.

— Ориентир: заправка «Янтарь». Если ехать из Новосибирска в сторону Академгородка, Большевистская, 32, и от нее еще метров 50, — сообщил читатель НГС Dr_di.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску, чтобы узнать подробности инцидента. Комментарий там пока не предоставили.

Накануне вечером рядом с вокзалом Новосибирск-Главный столкнулись два автомобиля. Один из них отбросило, и он врезался в дорожные ограждения и сбил пешехода.

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БольшевистскаяДТПОктябрьский районОграждение
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