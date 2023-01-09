«Произошло полное обрушение»: взрыв газа и пожар уничтожили дом под Новосибирском

Дом из бруса был полностью уничтожен после взрыва газа под Новосибирском. Инцидент произошел в Искитиме вечером
— В 21:33 в пожарную охрану поступило сообщение о происшествии. Через шесть минут первое пожарно-спасательное подразделение было на месте. К тому времени дом из бруса горел по всей площади, произошло полное обрушение. Собственник жилища получил термический ожог пламенем, — говорится в сообщении новосибирского управления МЧС.
За десять минут пожарные ликвидировали открытое горение на площади 144 квадратных метров.
В центре Новосибирска перекрыли дорогу