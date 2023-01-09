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«Произошло полное обрушение»: взрыв газа и пожар уничтожили дом под Новосибирском

Один человек пострадал

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Хозяин дома был передан медикам

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Дом из бруса был полностью уничтожен после взрыва газа под Новосибирском. Инцидент произошел в Искитиме вечером 1 января. Об этом сегодня сообщил начальник ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов на оперативном совещании при губернаторе.

— В 21:33 в пожарную охрану поступило сообщение о происшествии. Через шесть минут первое пожарно-спасательное подразделение было на месте. К тому времени дом из бруса горел по всей площади, произошло полное обрушение. Собственник жилища получил термический ожог пламенем, — говорится в сообщении новосибирского управления МЧС.

За десять минут пожарные ликвидировали открытое горение на площади 144 квадратных метров.

В центре Новосибирска перекрыли дорогу 7 января — на Депутатской, 92 вблизи НОВАТа вспыхнуло здание.

ИскитимВзрыв газаПожарЧастный дом
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