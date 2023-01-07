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В центре Новосибирска перекрыли дорогу — там произошел пожар. Видео

Инцидент произошел на улице Семьи Шамшиных

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Пожар произошел вблизи театра оперы и балета

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Вечером 7 января в центре Новосибирска вспыхнуло здание. По данным паблика «АСТ-54», возгорание произошло на Депутатской, 92 вблизи НОВАТа. По данным 2ГИС, из-за пожара в городе перекрыли движение по части улицы Семьи Шамшиных. Инцидент попал на видео.

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По данным ГУ МЧС России по НСО, пожар произошел в нежилом двухэтажном здании из бруса

Видео: «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Сообщение о возгорании поступило специалистам в 17:25

Сообщение о возгорании поступило специалистам в 17:25

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что пожар произошел в нежилом двухэтажном здании из бруса по улице Семьи Шамшиных. Сообщение о возгорании поступило специалистам в 17:25.

— В течение пяти минут первые пожарные расчеты прибыли на место вызова. Установлено, что происходит горение кровли, — сообщили в пресс-службе ведомства. — В настоящий момент пожарные ликвидируют возгорание.

Отметим, в новогоднюю ночь в Новосибирске залп фейерверка поджег балконы многоквартирного дома. В одной из квартир огонь уничтожил вещи на сумму около 80 тысяч рублей. Полиция начала проверку.

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