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«Не знает, где живет»: 7-летнего мальчика без родителей нашли на МЖК

Ребенок несколько часов провел в отделении полиции

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Полицейские провели с матерью ребенка профилактическую беседу

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Вчера вечером, 7 января, в районе МЖК на улице нашли 7-летнего мальчика. Ребенок не мог назвать свой адрес, его передали полицейским.

Пост об этом появился в паблике «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте».

— Внимание! Нашелся ребенок, не знает, где живет, — говорилось в тексте сообщения.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что ребенка вскоре передали родителям.

— С мальчиком всё хорошо, противоправных действий в отношении него не совершалось, — добавили в полиции.

Сотрудники ПДН провели с мамой ребенка профилактическую беседу, женщине рассказали об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске пропала 15-летняя девочка. Она оставалась на связи с родными, но возвращаться домой не хотела.

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