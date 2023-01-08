«Не знает, где живет»: 7-летнего мальчика без родителей нашли на МЖК

Вчера вечером, 7 января, в районе МЖК на улице нашли
Пост об этом появился в паблике «ЧП Новосибирск» во «ВКонтакте».
— Внимание! Нашелся ребенок, не знает, где живет, — говорилось в тексте сообщения.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС сообщили, что ребенка вскоре передали родителям.
— С мальчиком всё хорошо, противоправных действий в отношении него не совершалось, — добавили в полиции.
Сотрудники ПДН провели с мамой ребенка профилактическую беседу, женщине рассказали об ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске пропала